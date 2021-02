Presenten 2.658 al·legacions a Tarragona per evitar formar part d'una mesa electoral

A la demarcació de Barcelona hi ha 6.694 meses electorals, cosa que significa que entre el president i els dos vocals titulars, i els dos suplents per a cadascun dels tres llocs, hi ha un total de 60.246 persones cridades a ser membres de meses. A Tarragona hi ha 1.026 meses, a Girona, 853, i a Lleida, 566. El total de Catalunya són 9.138 meses i 82.251 membres titulars o suplents, tot i que alguns ajuntaments estan fent nous sortejos per si els primers suplents no són suficients.