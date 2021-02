Perafort adquireix un vehicle elèctric per traslladar alumnes de Puigdelfí a l'escola

Es tracta d'una furgoneta elèctric de zero emissions

Actualitzada 09/02/2021 a les 12:28

L'Ajuntament de Perafort ha adquirit un nou vehicle per realitzar el servei municipal de trasllat dels alumnes de l'escola Josep Veciana, que viuen a Puigdelfí. Aquest és un servei que s'ofereix diàriament, amb l'objectiu de portar a aquests nens fins al centre ubicat a Perafort.El consistori va treure un concurs de subministrament per a l'adquisició d'aquest nou vehicle elèctric de zero emissions. Té capacitat per a nou persones i compta amb un motor elèctric. La compra s'ha acabat adjudicant per un import de 47.340 euros.Per contribuir a la reducció de la contaminació mediambiental, el consistori ja està treballant en la licitació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, un a Perafort i un altre a Puigdelfí, amb capacitat per a dos vehicles cadascun.