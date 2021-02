La Guàrdia Civil investiga 22 persones per presumptes estafes a internet i usurpació

Aquests procedeixen de les províncies de Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo i Valencia

Actualitzada 09/02/2021 a les 10:48

La Guàrdia Civil ha detingut un veí de Jumella (Múrcia) i ha investigat a altres 22 persones residents a les províncies de Tarragona, Barcelona, Madrid, Toledo i València, com a presumptes autores de 22 delictes d'estafa a internet i usurpació d'estat civil.En un comunicat, l'institut armat ha assenyalat que efectius de Prevenció de Seguretat Ciutadana van iniciar l'operació fa un any per investigar una sèrie de fets delictius comesos mitjançant l'ús de les noves tecnologies, afavorits per l'augment de compres a internet degut a la pandèmia de coronavirus.El creixement d'aquesta mena de comerç ha degenerat en una àmplia gamma d'estafes, sent les predominants les falses vendes de productes d'electrònica a través de pàgines webs i les estafes bancàries per mitjà d'enginyeria social com el phishing (obtenció de dades bancàries mitjançant engany) o el carding (ús fraudulent de targetes de crèdit).D'aquesta manera, els investigadors van anar detectant una sèrie d'estafes que consistien, principalment, en contactes en línia amb potencials compradors de diferents tipus de productes. Després de confirmar el lliurament de la comanda i rebre un avançament del seu import total, no enviaven la mercaderia.La Guàrdia Civil va analitzar cadascuna de les denúncies fins a identificar a un dels venedors que anunciava la venda de talles i ornaments d'índole religiosos a través de la xarxa. Aquesta persona, veïna de Jumella i amb antecedents per delictes similars, està acusada d'almenys, dues estafes.La investigació desenvolupada ha permès unir altres perfils delictius que han fet estafes. Es tracta del segrest de comptes i contrasenyes de perfils a xarxes socials i la usurpació d'estat civil.D'aquesta manera el delinqüent utilitza la identitat de la seva víctima per contractar de manera fraudulenta productes financers, com a préstecs, o per a donar d'alta línies de telèfon amb les quals adquirir terminals de telefonia d'alta gamma per a revendre'ls en el mercat il·lícit.Per aconseguir les dades personals i bancàries, els ara investigats es valien del factor humà (sol·licituds fraudulentes de dades fent-se passar per un banc o una altra entitat) o d'un programari maliciós, que, infiltrat en l'ordinador de la víctima, a través de correus electrònics, va permetre rebre dades bancàries de manera fraudulenta.De manera significativa, destaquen els reclams vacacionals. Es tracta de reserves fraudulentes d'apartaments a localitats costaneres de la Comunitat Valenciana o fins i tot a l'estranger, que els suposats estafadors oferien a través de prestigioses pàgines d'Internet.Quan les víctimes contactaven amb els supòsits propietaris del pis, aquests al·legaven que no els podien ensenyar l'habitatge jaque es trobaven fora del país i que seria un veí o familiar qui, després del pagament, els lliurarien les claus.No obstant això, res més fer la transferència bancària, les víctimes perdien el contacte amb els arrendataris. 12 dels 22 investigats exercien de mules o persones que presten els seus comptes bancaris per facilitar el flux de diners d'origen il·legal a canvi d'una comissió.Es tracta de persones que, pel que sembla, van ser captades perquè obrissin sengles comptes bancaris al seu nom, per les quals passarien els pagaments o diners obtinguts per mètodes de phising a canvi d'una comissió per cada transferència.Aquestes mules van ser reclutades d'entre els estrats més desfavorits de la societat, persones amb escassos recursos econòmics que, generalment, ignoraven que estaven sent partícips de les estafes.L'operació ha culminat amb l'esclariment de 22 delictes d'estafa i tres delictes d'usurpació d'estat civil, sent la majoria dels perjudicats veïns de Jumella (Múrcia) i la resta de Càceres i Huelva. Les diligències instruïdes han estat remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de la localitat de Jumella.