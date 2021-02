Els notaris autoritzen el doble de poders electorals i superen el miler

La pandèmia multiplica les peticions de persones amb problemes de mobilitat per votar per correu

La pandèmia per la covid-19 ha fet créixer també el nombre d'autoritzacions de poders electorals que demanen aquelles persones que tenen problemes de mobilitat per exercir el seu vot a les oficines de Correus. De fet, l'augment de demanda d'aquestes autoritzacions ha portat el Col·legi Notarial de Catalunya a reforçar la llista de notaris per donar-ne resposta i ha passat de dos a deu diaris.

Segons el Col·legi de Notaris de Catalunya –que té un abast autonòmic– el nombre de peticions per autoritzar els poders electorals s'ha doblat. Així, si en les darreres eleccions autonòmiques se'n van tramitar vora 500, amb les actuals s'ha superat ja el miler –la xifra exacta es coneixerà en els pròxims dies. Els poders electorals només es poden atorgar a aquelles persones que tenen problemes de mobilitat per acudir personalment a les oficines de Correus a fer les gestions necessàries per exercir el seu dret a vot. Per fer-ho, el notari requereix disposar d'un certificat mèdic que acrediti aquesta limitació i, si és així, el notari autoritza un poder electoral, en què aquesta persona nomenarà a qui consideri –l'apoderat, que només pot ser una única persona– a acudir a Correus per recollir la documentació pertinent i, posteriorment, tornar a dipositar el seu vot.

Segons l'ens col·legial, el termini per a l'autorització de poders per exercir el vot per correu s'inicia el dia en què es convoquen oficialment les eleccions i va finalitzar divendres passat, 5 de febrer, a les dotze del migdia. Habitualment finalitza deu dies abans de la celebració de les eleccions, però, donades les circumstàncies arran de la pandèmia i l'alta demanda del vot per correu, el termini es va ampliar vint-i-quatre hores. Una vegada sol·licitat, el termini per dipositar el vot a les oficines de Correus finalitza el pròxim divendres 12 de febrer, a les dotze del migdia.

«Tots els notaris hem estat a plena disposició dels ciutadans per atendre les peticions d'autorització de poders electorals i, en aquesta ocasió, el Col·legi Notarial de Catalunya ha reforçat la llista de notaris per donar resposta a aquesta qüestió, passant de dos a deu diaris, donat l'augment de la demanda», ha apuntat José Alberto Marín, degà del Col·legi Notarial de Catalunya.

El 14 de febrer, dia de les eleccions, tots els notaris de Catalunya exerciran de guàrdia per atendre qualsevol sol·licitud que es pogués presentar i donar fe pública de qualsevol incidència. Tant els ciutadans com els representants dels partits polítics que presenten llistes o dels organismes electorals podran acudir a ells perquè donin fe de qualsevol fet rellevant relacionat amb el moment d'exercir el vot, sigui qualsevol incidència o irregularitat detectada –com aixecar acta de la constitució de les meses electorals, denunciar possibles coaccions o deixar constància de la falta de paperetes– o bé per atendre queixes o altres denúncies que vulguin deixar constància.

Excuses a les meses electorals

D'altra banda i pel que fa a la constitució de les meses electorals de cara a les eleccions de diumenge, unes 24.000 persones ja han presentat excuses a les juntes electorals de zona per no anar a les meses electorals. A Tarragona, la junta electoral de zona del Vendrell n'ha registrat 336, la de Tortosa, 467, la Junta Electoral de Zona de Tarragona n'ha rebut 736, la de Reus, 928, i la Junta Electoral de Zona de Valls, 191.