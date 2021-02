El Morell reinventa el Carnaval

La regidoria de Cultura i Festes ha preparat una celebració virtual

Actualitzada 09/02/2021

Aquest any el Carnaval morellenc no podrà ser la gran festa que havia estat en anys anteriors, i és que les restriccions que comporta la crisi sanitària de la Covid-19 no permet que es puguin organitzar els tradicionals actes d'aquesta celebració. Tot i els inconvenients, però, des de la regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament del Morell s'ha mirat de mantenir, d'una manera o altra, l'esperit de la festivitat.D'una banda, es reinventa el Carnaval amb una celebració virtual titulada Carnaval 2.0.2.1. No hi haurà rues, comparses o carrosses, però aprofitarem les xarxes socials per compartir disfresses, cançons i balls. Així, la proposta és que tothom que hi vulgui participar comparteixi el seu Carnaval particular i pengi una story, abans del 15 de febrer, al seu perfil d'Instagram, etiquetant el @centremorell, l'@ajuntamentdelmorell i utilitzant el #somdelMorell. Totes les persones participants rebran un obsequi o detall per haver contribuït a fer festa i a viure aquesta setmana d'una forma especial, malgrat tot.D'altra banda, una part del pressupost de la festivitat s'ha destinat a espectacles teatrals per a l'alumnat de l'escola Ventura Gassol. Així, a més de celebrar el Carnestoltes amb propostes diàries d'allò més esbojarrades, els infants més grans han gaudit aquest dilluns de l'espectacle 'Plash Tik Boom', on dues superheroïnes intenten salvar el món de la gran quantitat de plàstic que hi ha al nostre planeta, mentre que els més petits gaudiran dimecres de 'The Circpàtics' del Circ Petit, en què les acrobàcies, malabars i pallassades els faran descobrir el magnífic món del circ.