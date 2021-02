El denunciat de l'Alt Camp per «amenaçar independentistes» afirma que el vídeo era una paròdia

El seu entorn defensa que el va fer dirigit a un grup d'amics de WhatsApp i que algú el va filtrar a les xarxes socials

Actualitzada 09/02/2021 a les 11:26

M'han passat això i m'he acollonat perquè me pensava que era algú rapejant i ja he vist que seríem 16 rapers condemnats a presó a l'estat espanyol. Sort que només és un home amenaçant independentistes amb una escopeta dient que els dispararà i això als jutges no els preocupa. pic.twitter.com/n8pId4FjmZ — JOSEP VALTÒNYC (@valtonyc) February 7, 2021

L'entorn de Salvador, l'home de l'Alt Camp que va ser denunciat aquest cap de setmana pels Mossos d'Esquadra per presumptament amenaçar independentistes exhibint un rifle, ha sortit en defensa seva. Un dels seus amics, José Garrido, explica que el vídeo que es va difondre a les xarxes socials era en realitat una paròdia que havia fet dirigida a un grup d'amics de WhatsApp, però algú el va acabar difonent.En el vídeo, Salvador porta un rifle a la mà i assegura que «s'està preparant per al diumenge, per si a algun «perruflauta» d'aquests apareix amb una bandereta com els de Les Borges» -en al·lusió als independentistes que divendres van desplegar una estelada gegant a tocar d'un estand de VOX-. Els Mossos van denunciar-lo per llançar amenaces a través de les xarxes socials i li van intervenir vuit armes de foc.Garrido assegura que Salvador participa en competicions de tir olímpic, per la qual cosa disposa d'armes. Hi afegeix que no és el primer vídeo amb toc d'humor que fa per als seus amics, tot i que aquests no han vist la llum ni han creat tanta polèmica a les xarxes socials.