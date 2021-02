El Camp de Tarragona, la regió amb més residències en situació greu

A les Terres de l'Ebre n'hi ha dues amb ccolor vermell on no està controlada l'epidèmia

Actualitzada 09/02/2021 a les 13:51

Regió sanitària Verd Groc Vermell Total Alt Pirineu i Aran 11 1 2 14 Barcelona ciutat 207 41 12 260 Camp de Tarragona 35 7 18 60 Catalunya Central 83 11 2 96 Girona 91 20 2 113 Lleida 66 3 4 73 Metropolitana Nord 199 41 8 248 Metropolitana Sud 126 17 17 160 Terres de l'Ebre 15 1 2 18 Total general 833 142 67 1.043 Distribució % 79,9% 13,6% 6,4% 100%

Un total de 67 residències d'ancians, que suposen el 6,4% de les 1.042 que hi ha a Catalunya, estan avui en una situació greu de coronavirus, 13 menys que fa una setmana, amb persones infectades i classificades amb el color vermell, segons dades facilitades a EFE pel Departament de Salut.142 geriàtrics més (13,6% del total), deu menys que la setmana passada, tenen ancians contagiats i estan en situació taronja, encara que són brots controlats.La gran majoria -833 residències (79,9%)-, 23 més que fa set dies, estan en situació verda i lliures del virus, segons la mateixa font.El Departament de Salut classifica les residències -en les quals viuen aproximadament unes 55.000 persones- per colors: vermell per les que encara no han controlat l'epidèmia, taronja per les quals tenen casos confirmats però que estan en fase d'estabilització, i verd per les que no tenen cap contagiat.Fins a aquest dimarts, han mort a les residències catalanes 4.525 persones per covid -30 d'elles els últims 7 dies-, sense explicar els residents que han mort en hospitals o en centres sociosanitaris.La regió sanitària del Camp de Tarragona és la que té més residències classificades en color vermell (18), vuit menys que fa set dies, seguida de la regió Metropolitana Sud (17), una més, Barcelona ciutat (12) -les mateixes- i la regió Metropolitana Nord (8), tretze menys que la setmana passada.La situació avui de les residències geriàtriques a Catalunya és la següent: