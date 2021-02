Demanen 18 mesos de presó a dos homes per pescar dàtils de mar a Cambrils

El fiscal també demana una indemnització de 10.000 euros pels danys causats al medi ambient

Actualitzada 09/02/2021 a les 08:55

El fiscal demana 18 mesos de presó a dos homes i que no puguin caçar ni pescar durant tres anys per haver capturat dàtils de mar -un mol·lusc protegit- a Cambrils.El fiscal també demana en el seu escrit una indemnització de 10.000 euros pels danys causats al medi ambient, ja que aquesta espècie protegida habita dins de les roques i per capturar-los, cal trencar-les, de manera que els danys són irreversibles.Es dona el cas que els dos acusats són pare i fill i el pare, equipat amb material de submarinista, va trencar les roques amb un mall mentre el fill feia labors de suport i vigilància. No obstant això, els van sorprendre els Mossos d'Esquadra quan ja havien recol·lectat 3,8 quilos de dàtils.Els agents, a més del botí, van decomissar un vestit de neoprè, i una bombona d'oxigen amb regulador per a la pràctica del submarinisme.La indemnització haurà d'usar-se, precisa el fiscal, per intentar recuperar la zona destrossada per aquests dos pescadors furtius.