Agricultura comença a avaluar els danys a les oliveres provocats pel temporal Filomena

Un cop recollida tota la informació, la que puguin facilitar les persones interessades i l'obtinguda pel propi Departament, es farà una valoració dels danys a partir de la qual es farà una convocatòria d'ajuts per a la recuperació de la capacitat productiva de les explotacions afectades. Aquest procediment és el mateix que es va fer servir per l'incendi de la Ribera d'Ebre i pels temporals Gloria i DANA, segons han indicat des de la conselleria.Agricultura està estudiant els ajuts per recuperar el potencial productiu de l'olivera conjuntament amb les organitzacions agràries i s'adaptaran a les especificitats del cultiu regadiu o secà, ecològic o no ecològic i oliveres joves o velles. Ambdues parts ja han mantingut diverses reunions, l'última el 4 de febrer en el marc de la Taula Sectorial Agrària de l'Oli.Paral·lelament, el Departament d'Agricultura ha demanat a Agroseguro la creació d'un grup de treball per adaptar les assegurances actuals i que aquestes assegurances també cobreixin els danys per inclemències meteorològiques.