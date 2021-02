Unió de Pagesos alerta de perill d'incendis als boscos afectats pel temporal Filomena

Unió de Pagesos recorda que aquestes zones forestals afectades són de baix rendiment econòmic i de petits propietaris particulars, la qual cosa en dificulta la neteja. Per això, l'organització agrària considera que cal un pla d'emergència per retirar la fusta malmesa dels boscos a les finques de titularitat privada afectades.El sindicat proposa que les diputacions corresponents activin recursos per als consells comarcals i els ajuntaments de les zones afectades i, alhora, que el Departament de Treball obri línies per fomentar l'ocupació de persones a l'atur dels territoris afectats, a través de plans ocupacionals, perquè facin aquestes tasques.Unió de Pagesos recorda les dificultats que van comportar per a la neteja del boscos els efectes de de la gran nevada del 1985, i que l'estiu següent, el 1986, es van produir grans incendis forestals a l'Alt Empordà, l'Anoia i el Bages, que van afectar zones d'especial valor natural com el massís de Montserrat i el seu entorn. Aleshores van cremar més de 65.000 hectàrees a tot Catalunya.