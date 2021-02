Montferri vol promocionar com a reclam turístic l'«altra» Sagrada Família

Un Pla Director amb el santuari com a peça central

La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha truncat una tendència creixent de visites, en un interès avivat sobretot per Internet i les xarxes socials. El santuari, dedicat a la Moreneta i inspirat amb Montserrat, rep turistes d'arreu del món i és dels llocs preferits per als tarragonins per celebrar-hi les noces, amb capacitat per a poc més de cent persones. Per enguany hi ha més d'una vintena de casaments concertats. Hi ha parelles que, malgrat la pandèmia, no renuncien a casar-s'hi i van posposant pacientment la data.Vist l'interès creixent, l'Ajuntament de Montferri va començar a obrir el santuari cada dia, a fer visites guiades, incloent tasts de vins i cerveses de productors locals, i a explorar més fórmules de promoció. De moment, ara es renovarà tota la il·luminació interior, que havia quedat obsoleta, amb focus que no funcionen o d'altres que tenen temperatures de color visiblement diferents. També està pendent l'enjardiment exterior per cobrir amb una barrera verda la zona d'aparcament, i la senyalització lumínica dels accessos al temple.Els casaments són una de les fonts d'ingressos per a l'Ajuntament que, amb recursos propis, s'encarrega de la conservació del temple. També rep l'ajut d'una associació local que es va constituir específicament en benefici del santuari. Però, a un preu d'entrada de 2 euros, el consistori ha de fer mans i mànigues per mantenir en condicions aquest monument protegit com a bé cultural d'interès local, una catalogació que veu insuficient per aconseguir subvencions. Per això vol confeccionar un pla director que atorgui més entitat a l'espai.«Fa temps que hi estem lluitant i esperem que el puguem posar en marxa enguany; és el pla que ens ha d'adreçar, de cara a futur, a la potenciació del santuari, com una eina per identificar els problemes estructurals i donar-hi solució i fer tot allò que s'hi vulgui fer al temple», explica a l'ACN el regidor d'Urbanisme i segon tinent d'alcalde, Miquel López. El consistori confia que això els aplanarà el camí per optar a ajuts com l'1,5% Cultural.Tot plegat s'emmarca en un projecte turístic dels actius del terme de Montferri -com la vila closa, el patrimoni arquitectònic, un entorn natural predominat per la vinya, etc.-, que l'Ajuntament vol enllestir enguany a fi de poder-lo desenvolupar en un futur a mig termini. És conscient del pol d'atracció turística que suposa aquesta petita joia arquitectònica poc coneguda malgrat el seu valor, que mostra l'atreviment modernista i evoca la Sagrada Família.Jujol, col·laborador de Gaudí, va iniciar el santuari de la Mare de Déu de Montserrat l'any 1925 dalt d'un turonet, on hi havia hagut un corral de bestiar. El temple, en el qual hi va treballar tot el poble, no es va acabar, però, fins al 1999. L'estructura, va ser construïda a partir de cent vint arcs catenaris i amb forma de vaixell, amb la proa encarada a Montserrat. A l'interior hi predomina la policromia amb vitralls de colors vius, dissenyats pel mateix Jujol.