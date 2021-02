La CUP aposta per controlar els preus dels pisos i evitar que n'hi hagi de buits

La cap de llista cupaire assegura que «dins l'Estat espanyol no es poden fer polítiques socials»

Actualitzada 08/02/2021 a les 21:11

La cap de llista de la CUP a Tarragona per les eleccions al Parlament, Laia Estrada, ha explicat a Torredembarra la proposta cupaire per ampliar el parc d'habitatge públic amb els pisos buits de bancs i fons voltors. Segons Estrada, «cal una intervenció del govern clara i contundent, que faci efectiu el dret a l'habitatge», i això seria possible «controlant els preus, evitant que hi hagi pisos buits mentre hi hagi gent sense casa, i assegurant que la inversió pública no passi a ser objecte d'especulació». A més, la número u de la llista tarragonina ha explicat que «la nostra és una proposta independentista per un simple exercici d'alliberament nacional, perquè no ens deixen viure plenament com a poble, però també perquè dins de l'Estat espanyol no hi ha la possibilitat de desenvolupar polítiques socials que transformen la vida de les classes treballadores».

Laia Estrada ha estat acompanyada en l'acte a Torredembarra per Vidal Aragonès, actual diputat de la CUP al Parlament, i per Toni Sacristan, membre de l'Assemblea Local de la CUP al municipi torrenc.