Jordan: «Amb el Hard Rock, el Govern està jugant amb els diners de tots»

Jordi Jordan, el cap de llista d'En Comú Podem a la demarcació, va llançar ahir des de la Pineda un missatge rotund d'oposició al projecte del complex que Hard Rock vol construir en terrenys de Vila-seca i Salou. Acompanyat de la diputada Yolanda López, i diversos integrants de la llista, va dir que el projecte de Hard Rock, aturat de moment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és «insostenible perquè en temps d'emergència climàtica planteja més ocupació residencial, un brutal consum d'aigua i d'energia i és aliè al model turístic català familiar, fomentant el turisme de luxe i ludòpata». Jordan va acusar Junts i Esquerra de «jugar al Monopoly amb els diners de tots».

En aquest sentit, el cap de llista dels comuns va anunciar una sèrie de mesures per virar cap al turisme sostenible: un pla d'ajudes per modernitzar el sector turístic, la potenciació del turisme de proximitat i la desestacionalització, la reactivació de la marca Costa Daurada, utilitzar el turisme com un aparador dels productes gastronòmics i enològics, enfortir la indústria cultural, i millorar l'enoturisme.