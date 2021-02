Disminueix el nombre de contagiats i el risc de rebrot baixa de 300 punts a Tarragona i l'Ebre

Salut ha notificat una defunció per coronavirus al territori

Situació a Catalunya

El Camp de Tarragona ha sumat una nova defunció per coronavirus, que correspondria a un resident d'una residència. Segons l'últim balanç del Departament de Salut, la xifra acumulada s'eleva a 971 mentre que a les Terres de l'Ebre es manté en 157 èxitus.Pel que fa al nombre de persones ingressades, al Camp de Tarragona hi ha 209 pacients, un més respecte la jornada anterior. A l'Ebre n'hi ha 71, dos menys que ahir. Respecte a l'UCI, al Camp de Tarragona hi ha 61 pacients (+1) i a l'Ebre 24.El nombre de contagiats ha sofert una important disminució. Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 33.999, que representen 68 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 14 casos nous i ja acumulen 9.498.D'altra banda, el risc de rebrot a la demarcació ha baixat per sota de 300 a les dues regions sanitàries. Al Camp de Tarragona es troba en 295 i a l'Ebre en 294, tot i que encara es considera alt.Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 16.666 persones, mentre que 8.444 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 4.930 han rebut la primera dosi de la vacuna i 3.452 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua a la baixa i està ara en 0,86, tres centèsimes menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç de Salut. El risc de rebrot també ha disminuït, en concret 26 punts, i se situa ara en 405. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 502,32 a 483,91. S'han declarat 1.249 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 485.246. El 6,02% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 53 noves morts i el total és de 19.796. Hi ha 2.635 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 69 més, i 694 a l'UCI, 10 més que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 196.537 (+303) i 127.047 amb la segona (+1.167).