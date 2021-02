Conductora beguda

La policia també va denunciar divendres per la nit, una conductora de 36 anys i veïna de Reus amb símptomes importants d'embriaguesa. La dona circulava per l'avinguda Baix Camp i es va negar a realitzar les proves d'alcoholèmia.Els agents van tramitar un atestat per un delicte contra la seguretat viària. A més, la dona va ser sancionada per saltar-se toc de queda i el confinament municipal.