Constantí rep 29.000 euros addicionals per al Pla Educatiu d'Entorn 2020-2021 i amplia les activitats

Està previst que s'implementin noves activitats com la robòtica en els cicles superiors, activitats esportives i teatre

Actualitzada 08/02/2021 a les 16:15

L'Ajuntament de Constantí ha rebut una assignació econòmica de 28.883 €uros addicionals del Departament d'Educació per a desenvolupar accions educatives més enllà de l'horari lectiu i també durant l'estiu en el marc del Pla Educatiu d'Entorn d'aquest curs 2020-2021. En l'actual moment de crisi sanitària i educativa, el Departament d'Educació ha posat en marxa el Pla de millora d'oportunitats educatives mitjançant la RESOLUCIÓ EDU/2210/2020, de 10 de setembre. La finalitat d'aquest pla és lluitar contra les desigualtats educatives d'origen socioeconòmic, centrant l'atenció en els centres educatius amb més complexitat educativa i en la participació dels ens locals.El pla situa el principi d'autonomia dels centres i la dimensió comunitària de l'educació com a estratègia clau per reforçar l'equitat del sistema educatiu. Es preveu la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat i la incorporació de mesures per impulsar i promoure el treball en xarxa, la coordinació i el lideratge de l'Administració local a través dels plans educatius d'entorn.L'assignació econòmica es farà arribar mitjançant una addenda addicional al Pla Educatiu d'Entorn del curs 2020-2021. Amb aquesta quantitat addicional, els centres educatius i els tècnics municipals han apostat per doblar el nombre d'hores dedicades al projecte d'estudi assistit per millorar les competències dels alumnes del municipi a través d'aquests tallers de suport a la tasca educativa que es realitzen en horari extraescolar.Properament està previst que s'implementin noves activitats com la robòtica en els cicles superiors de les 2 escoles, activitats esportives com ara tallers de bàsquet i tallers de teatre.A l'addenda addicional també s'afegirà una quantitat de 3.000 euros de la distribució de Fons POEFE per als curs 2020-2021, per al desplegament de Tallers diversificats de suport i reforç educatiu en horari extraescolar en centres educatius de secundària que es destinaran a activitats a l'Institut.