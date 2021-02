Cambrils reobre equipaments esportius i reprèn les activitats dirigides

Ja es poden utilitzar les sales de musculació, ciclo indoor i polivalent del Palau d'Esports i la sala de musculació de la pista d'atletisme

Actualitzada 08/02/2021 a les 18:46

Classes dirigides

El Departament d'Esports de l'Ajuntament de Cambrils reobre a partir d'avui dilluns, 8 de febrer, diverses sales del Palau Municipal d'Esports i la Pista d'Atletisme i reprèn bona part de les activitats dirigides que es portaven a terme en aquests espais.La reobertura és possible per l'entrada en vigor de les noves mesures aprovades pel Govern de la Generalitat de Catalunya respecte l'àmbit esportiu, que suavitzen les restriccions en matèria esportiva i permeten obrir equipaments esportius en espais tancats amb aforament limitat.Concretament, ja es poden utilitzar sala de musculació, la sala ciclo indoor i la sala polivalent del Palau d'Esports i la sala de musculació de la pista d'atletisme, sense ús de vestidors. A més, continua oberta la piscina coberta amb aforament limitat al 30% i amb ús de vestidors. És obligatori l'ús de la mascareta mentre es realitza la pràctica esportiva, no serà necessari sol·licitar cita prèvia i es controlarà la temperatura dels usuaris i usuàries.La regidora d'Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha explicat que es mantenen les diverses mesures de prevenció per garantir la salut i la seguretat de les persones usuàries. Es duu a terme un control de la higiene, la neteja i la desinfecció de les instal·lacions i del material esportiu de forma habitual i constant. La regidora també ha afirmat que l'Ajuntament està a l'espera de noves normatives per reprendre l'esport federat d'aquelles entitats que per la seva tipologia o ús d'instal·lació l'han de realitzar a cobert. «Actualment hi ha una dotzena d'entitats afectades, i des d'Esports tenim preparades les diferents instal·lacions i espais esportius per quan sigui necessari», ha conclòs Pleguezuelos.Les classes dirigides de la sala de ciclo indoor i la sala polivalent es reprenen avui amb el mateix horari que l'inici de la temporada 2021-2021. L'activitat de gimnàstica per la gent gran al Pavelló Municipal d'Essports s'oferirà en horari de dilluns i dimecres de 9:15h a 10h, dilluns i dilluns i dimecres de 10:15h a 11h i dimarts i dijous de de 10:15h a 11h. El dimecres 10 de febrer també es reprendrà l'activitat de preparacions físiques a la galeria de Tir en Arc, els dilluns i dimecres de 19h a 21h.Per altra a banda, també es realitzen classes dirigides a la platja del Regueral. Aquesta setmana s'oferirà Pilates dilluns a les 10:15h, Zumba dilluns i dimarts de 17h a 18h, GAC dilluns a les 16h, circuit dimarts a les 16h, cardio-tabata dimecres a les 16h i abdominals-estiraments dijous a les 16h.Finalment, es poden seguir les classes online a través del. Els dimecres i divendres a les 20:30h hi ha classe de Steps, els dijous de 17 a 18 hores és l'hora de Pilates i els divendres a les 10h s'hi pot fer Ciclo.En canvi, de moment no es pot iniciar l'escola de natació per infants i adults i tampoc el cursets de matronatació i aquagym per la gent gran, atès que es mantenen algunes restriccions.