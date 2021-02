El 112 va rebre l'avís ahir al vespre, però la Policia Local no va trobar ningú al lloc dels fets

El 112 va rebre ahir, al voltant de les 20.30 hores, l'avís d'una presumpta agressió a una dona al camí de la gossera de Torredembarra, just davant de la Protectora d'Animals. El centre d'emergències ho va posar en coneixement de la Policia Local del municipi del Baix Gaià i dues dotacions van acudir al lloc, una per cada costat del camí, però ja no hi van trobar ningú.Segons un testimoni dels fets, en acostar-se amb el cotxe a l'altura de la gossera pensava que es tractava d'una parella en una situació aparentment normal, però quan va passar just pel costat va alertar-se en veure que l'home, d'uns 40 anys, 1,78 d'altura aproximadament i amb una jaqueta texana i una gorra, estava agafant a la presumpta víctima del coll amb el braç, la coneguda clau d'arts marcials anomenada «mata lleó». Precisament es trobaven al mig del camí i l'home la va apartar, girant-se d'esquena al testimoni, perquè no els veiessin la cara. El mateix testimoni va ser qui, en adonar-se del perill en què es trobava la dona, va trucar ràpidament al 112, qui va traspassar el cas directament al cos de seguretat municipal.Des del cos de la Policia Local de Torredembarra asseguren que no han rebut cap denúncia dels fets per part de la víctima i que, per ara, tenen una descripció massa genèrica del suposat agressor per a iniciar una investigació. No obstant això, sostenen que els agents estaran alerta en cas de veure algú que coincideixi amb la informació aportada pel testimoni.