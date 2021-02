La demarcació de Tarragona tanca la setmana amb 7 defuncions per covid-19

El procés de vacunació avança lentament mentre que el risc de rebrot es redueix lleugerament

Actualitzada 07/02/2021 a les 11:05

A Catalunya

La demarcació de Tarragona tanca la primera setmana de febrer amb 7 noves defuncions. El Camp de Tarragona registra 4 morts per coronavirus, una d'elles a les residències mentre que les Terres de l'Ebre en sumen 3 més respecte a les anteriors dades proporcionades pel Departament de Salut, cap mort a les residències.Al Camp de Tarragona baixen el nombre de pacients ingressats, situant-se amb 208, 6 menys respecte a les anteriors dades. A l'UCI es suma un nou pacient, i el Camp se situa amb 60 persones ingressades. S'han detectat 92 nous casos i el Camp de Tarragona té un total de 33.931 casos de coronavirus al territori. El risc de rebrot es redueix en 24 punts i es queda en una situació de risc elevat de 325.Les Terres de l'Ebre agafa aire i registra una jornada amb menys incidències. Els hospitals del territori sumen un nou pacient i ja van 70 els ingressats per la malaltia. A l'UCI es manté amb els mateixos pacients respecte a les anteriors dades, un total de 24. S'han detectat 16 casos nous al territori, que sumen un total de 9.468 des de l'inici de la pandèmia. El risc de rebrot es redueix en 35 punts i es queda en una situació de risc elevat de 330.El procés de vacunació avança lentament, al Camp de Tarragona solament s'ha vacunat amb la primera dosi a una persona respecte a les anteriors dades mentre que 240 han rebut la segona dosi, deixant 16.665 les persones que han iniciat el procés de vacunació i 8.439 ja l'han completat amb les dues dosis. A les Terres de l'Ebre s'ha administrat la primera dosi a 17 persones mentre que la segona dosi l'ha rebut 250. 4.927 persones han començat el procés de vacunació mentre que 3.382 ja l'han completat amb les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, continua a la baixa i està ara en 0,89, dues centèsimes menys que fa 24 hores, segons el darrer balanç de Salut. El risc de rebrot també ha disminuït, en concret 26 punts, i se situa ara en 431. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 522,45 a 502,32. S'han declarat 1.288 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 483.997. El 6,20% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 47 noves morts i el total és de 19.743. Hi ha 2.566 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 49 més, i 684 a l'UCI, 18 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 196.234 (+553) i 125.880 amb la segona (+4.098).