L'incendi d'una cuina a Valls deixa dues persones intoxicades pel fum

Els Bombers de la Generalitat també han actuat a Tortosa per apagar la crema d'una caldera

Actualitzada 07/02/2021 a les 18:54

Els Bombers de la Generalitat han actuat al migdia d'aquest diumenge per apagar un incendi a Valls. Els serveis d'emergències van rebre un avís cap a les 13:40 hores del migdia on s'informava que una cuina a un edifici del carrer Paborde de Valls s'estava cremant.El pis afectat era el 1r 1a i la cuina es va cremar en un 50%, afectant dues persones, que van ser intoxicades per inhalar el fum. Una d'elles va ser evacuada pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'hospital Pius de Valls amb pronòstic lleu. Els Bombers han actuat amb quatre dotacions per controlar el foc i ventilar el pis.Els Bombers també a Tortosa per apagar un incendi al cremador d'una caldera d'una casa de la Costa del Cèlio. Els serveis d'emergències van rebre l'avís aquest dissabte a les 22:15 i van controlar l'incendi amb una dotació. Cap persona va resultar ferida.