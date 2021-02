Més porcs senglars a la zona de la costa tarragonina

Els pagesos reclamen més batudes

Aquest dissabte, un grup de 40 caçadors ha organitzat una batuda per caçar porcs senglars al terme municipal de Vallmoll (Alt Camp). Des de primera hora del matí, s'han organitzat per repartir-se al voltant del barranc del municipi i han deixat els gossos en dues línies perquè pentinin aquesta zona. Els caçadors han abatut vuit exemplars, quatre femelles i quatre mascles, i la cacera s'ha fet sense cap incident.Malgrat això, els caçadors denuncien que l'afluència de persones a les muntanyes, boscos i finques privades, ha crescut moltíssim els últims mesos a causa de les restriccions derivades de la pandèmia. Això, segons ells, provoca situacions conflictives, ja que, asseguren, que algunes d'aquestes persones no respecten els avisos ni la senyalització que indica que es troben en una zona de batuda.«La situació més conflictiva és quan la gent no ens fa cas; ningú vol que hi hagi accidents, siguem respectuosos els uns amb els altres», demana Vidal. El president de la federació territorial lamenta que la gent abandoni els camins públics o d'ús particular i faci senderons per tot arreu. «Nosaltres estem a més de 25-30 metres dels camins i en direcció al bosc, demanem a la ciutadania que ens respectin», insisteix.Comparteix preocupació, en José Pérez, cap de colla de la Colla el Senglar el Tarragonès, qui es queixa que la ciutadania no respecta la propietat privada. «És un perill molt gran, no estem tranquils, si els dius que estàs fent una batuda i que ells no poden entrar-hi, perquè nosaltres tenim els permisos, ens diuen que la muntanya és de tots; la muntanya no és de tots sinó que té una propietat», defensa el caçador.El dissabte passat, un caçador va matar accidentalment un home que recollia pinyes a Santa Maria de Martorelles (Vallès Oriental) durant una batuda de senglars. El mateix dissabte, també va resultar ferit un ciclista per un tret a la cama d'un caçador, quan aquest circulava de Massanes (Selva) a Riu Clar. «Malauradament el cap de setmana passat vam tenir dos accidents, un amb un mort per desgràcia; nosaltres extremem totes les mesures de seguretat, de fet la caça és molt segura», remarca Vidal.Amb tot, els caçadors defensen que fan una tasca molt important perquè regulen les superpoblacions de la fauna cinegètica. «Reivindiquem un respecte que fins ara no tenim els caçadors, perquè la majoria som caçadors i protectors de la natura; amb la nostra tasca protegim totes les espècies tant les d'aprofitament cinegètic com les que no ho són», opina el president de la Societat de Caçadors del Terreblanch, Roger Broceño.A Catalunya es calcula que hi ha una població d'uns 120.000 senglars que s'ha vist incrementada durant els mesos de confinament. Des de la primavera passada la pressió cinegètica també s'ha notat en les poblacions de conills, cabirols i la cabra del Port, segons constaten els caçadors i pagesos tarragonins.On la situació és més evident és a la costa. «Hi ha senglars a Cambrils, Salou, Cala Romana, Vilafortuny i n'hi ha un disbarat a Reus perquè hi ha molts torrents. El problema és quan es belluguen per les carreteres i provoquen accidents de trànsit», assenyala Vidal. Tot i que el període de caça del senglar s'estén de setembre a març, l'activitat està permesa gairebé durant tot l'any.De fet, les limitacions de mobilitat i els mesos de confinament han fet reduir les captures, ja que molts caçadors de la federació tarragonina són de fora. «Hem notat un increment bestial de senglars de l'any passat a aquest», assegura en Francisco Arturo Lorenzo, gosser de la Colla el Senglar el Tarragonès.Segons les dades de la federació, al territori hi ha uns 5.600 caçadors, dels quals 4.300 tenen llicència federativa a la zona. A final d'any el Procicat va considerar la caça com una activitat essencial davant el crit d'auxili del sector agrari.Unió de Pagesos lamenta que el confinament municipal ha afectat moltíssim les batudes i indica que cada vegada hi ha més exemplars de cabirols, conills i cabres salvatges del Port. Els conreus del Priorat són dels que estan més afectats pels danys ocasionats per la fauna. «Si ja no les podíem regular en situacions normals, ara només ens faltava la covid», alerta el coordinador territorial del sindicat al Camp de Tarragona, Pere Guinovart.Els pagesos fa anys que demanen més batudes per frenar la superpoblació d'aquestes espècies. A banda, volen que el Govern regularitzi una assegurança pels danys que ocasionen. Guinovart detalla que, per exemple, les plagues de conills poden danyar un 50% dels camps de vinyes i oliveres. «El dany de fauna és molt important i, si no s'hi posa aturador, tothom haurà de posar tanques a les finques», avisa el portaveu dels pagesos.