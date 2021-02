Els antifeixistes es reuneixen a Valls per protestar contra l'acte de Vox

Hi ha hagut moments de tensió on s'ha vist alguna càrrega policial contra els manifestants

Actualitzada 07/02/2021 a les 13:51

Càrrega Policial

Els Mossos d'Esquadra han colpejat amb porres els manifestants que han protestat contra l'acte de campanya de Vox celebrat aquest diumenge a Valls. Els enfrontaments s'ha produït a la Font de la Manxa quan l'acte polític ja s'havia acabat i ja no quedaven simpatitzants del partit d'extrema dreta. Una trentena de persones ha acompanyat els milintants de Vox, encapçalats per Javier Ortega Smith, que han passejat pels carrers del municipi. Durant el recorregut hi ha hagut moments de tensió amb els manifestants. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli control policial per impedir que els dos grups es trobessin. Desenes de persones han llançat ous contra els simpatitzants de Vox i els veïns han desplegat una estelada de grans dimensions.



Els manifestants han cridat insults contra els militants de Vox i s'han encarat a certs mitjans de comunicació i efectius policials. Els Mossos d'Esquadra han desplegat desenes d'agents i vuit unitats de la BRIMO. Quan l'acte ja s'havia acabat, un grup més reduït que els 200 manifestants inicials s'han desplaçat del Portal Nou, on s'ha celebrat l'acte polític, fins a la Font de la Manxa. En aquest punt, els Mossos han encapsulat els manifestants i s'han produït els enfrontaments.

Manifestants antifeixistes es reuneixen a Valls per protestar contra l'acte organitzat pel partit d'ultradreta Vox a la plaça del Portal Nou.A l'acte ha participat el secretari general del partit, Javier Ortega Smith, que ha rebut els xiulets i recriminacions per part de les desenes de persones que s'estaven manifestant.Els Mossos d'Esquadra han actuat com ho van fer a l'acte de Vox a Tarragona d'aquest dissabte, amb una línia d'efectius per separar la comitiva del partit d'ultradreta amb els manifestants antifeixistes, i escoltant als membres de Vox durant el seu recorregut pels carrers de la ciutat.