Desallotgen una cinquantena de persones que participaven en una festa il·legal al Milà

Els Mossos denuncien el propietari de la casa rural i els participants per un delicte contra la salut pública

Actualitzada 07/02/2021 a les 19:19

Els Mossos d'Esquadra han desallotjat 54 persones que participaven en una festa il·legal en una casa del municipi del Milà (Alt Camp). L'actuació s'ha fet la matinada d'aquest diumenge.Els agents han denunciat els participants i el propietari de la casa rural, on se celebrava la festa per incomplir les restriccions vigents. Segons fonts del cos policial, se'ls ha denunciat per un delicte contra la salut pública.