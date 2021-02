Sánchez fa una crida a concentrar «tots els vots d'esquerra» en el PSC en un acte a Salou

Sánchez ha celebrat que el vot per correu s'ha incrementat un 350% i hi veu «el compromís de participar i les ganes de canviar que té la societat catalana». El líder del PSOE ha retret els independentistes que «les seves decisions equivocades han debilitat» Catalunya. I els ha culpat de la marxa d'empreses «per inseguretat jurídica» i de l'elevada taxa d'atur juvenil.El president del govern espanyol ha dit que «només hi ha un candidat que fa propostes i que parli del futur», Illa, i que els demés «donen voltes i voltes i voltes al passat per seguir en la nòria de la decadència, dels retrets i de la divisió».«La dreta té les seves pròpies primàries entre el Cs, Vox i el PP, que ara té en campanya a Bàrcenas», ha dit Sánchez, que creu que els independentistes «també fan les seves primàries» en aquests comicis. «Els únics que estan preocupats pel futur són els companys del PSC», ha resumit.Per tot plegat ha cridat a votar pel PSC el 14-F i que es pugui formar un Govern «que sàpiga assumir el moment històric, sense causes perdudes, sense banderes que divideixen, sense màrtirs ni fantasies polítiques, centrats en la realitat». De fet, Sánchez ha dit que no hi ha un «efecte Illa», sinó un «afecte Illa», que és el que sent per Catalunya: «Serà recíproc i t'ho demostraran amb el seu vot», ha afegit.