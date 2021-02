El risc de rebrot disminueix lleugerament al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre però es manté molt elevat

Actualitzada 06/02/2021 a les 10:56

A Catalunya

Nit tràgica a la demarcació de Tarragona amb 17 defuncions per coronavirus. El Camp de Tarragona ha sigut el més afectat amb 15 defuncions, 5 d'elles han estat a les residències. A les Terres de l'Ebre s'han sumat dos més respecte a les anteriors dades oficials del Departament de Salut, cap d'elles a les residències del territori.El Camp de Tarragona ja suma les 966 defuncions a tot el territori i les Terres de l'Ebre e situa amb 154.El Camp de Tarragona es redueixen el nombre d'ingressats a 214, nou menys respecte a les anteriors dades i les UCI carreguen amb 8 pacients menys, amb un total de 59 actuals. A les Terres de l'Ebre se sumen dos nous ingressats i ja són 72 els pacients als hospitals mentre que les UCI es situen amb 24, un menys respecte a les anteriors dades.El risc de rebrot es redueix lleugerament tant al Camp de Tarragona, amb 23 punts menys i situant-se amb 349, com a les Terres de l'Ebre, amb 62 punts menys i assolir els 365. Dos nivells que encara són molt alts on s'han sumat 173 casos nous de covid a la demarcació, 132 al Camp de Tarragona, que ja té un total de 33.839 i 30 a les Terres de l'Ebre on ja s'han infectat un total de 9.468 persones.El procés de vacunació avança lentament a la demarcació de Tarragona. Al Camp la primera dosi de la vacuna s'ha administrat a 80 persones més mentre que la segona dosi a 803 persones, situant a 16.664 persones en procés de vacunació completa mentre que 8.199 ja han obtingut les dues dosis.A les Terres de l'Ebre es manté la mateixa línia amb 46 noves vacunacions de la primera dosi i 409 de la segona dosi del vaccí. A l'Ebre, 4.910 persones han començat el procés de vacunació i 3.132 ja han sigut administrats amb les dues dosis.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, baixa una centèsima després de diversos dies sense moviment i està ara en 0,91, segons el darrer balanç de Salut. El risc de rebrot ha baixat en 24 hores, en concret 21 punts, i se situa ara en 457. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 542,34 a 522,45. S'han declarat 2.735 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 482.709. El 6,29% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 98 noves morts i el total és de 19.696. Hi ha 2.517 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals, 125 menys, i 702 a l'UCI, 16 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 195.681 (+1.334) i 121.782 amb la segona (+14.518).