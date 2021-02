La resposta de la Junta Electoral del Vendrell que ha indignat a Oriol Mitjà

Han rebutjat la petició d'un penedesenc de ser excusat a la Mesa Electoral perquè la seva dona té càncer i és d'alt risc

Fins a quin nivell de deshumanització estem disposats a arribar en pro de la defensa del dret a sufragi? @ictlogist



Excuseu el Rodrigo @RodriSa64928024 de formar part de la mesa electoral perquè no infecti a la seva dona amb limfoma en quimioteràpia?https://t.co/vfJJQp80mY pic.twitter.com/z9Z9vhMvP5 — Oriol Mitjà (@oriolmitja) February 5, 2021

La Junta Electoral del Vendrell ha rebutjat la petició del penedesenc Rodrigo Sánchez de ser excusat a la Mesa Electoral de les properes eleccions del 14 de febrer.A Sánchez li van assignar fer de President de Mesa Electoral a les properes eleccions i ell va enviar un comunicat excusant-se perquè la seva dona és d'alt risc per covid i la pot arribar a contagiar. Segons explica en un fil a la xarxa social Twitter, la seva parella és diagnosticada amb un linfoma i està amb tractament quimioteràpic, amb una sessió programada tres dies abans de les eleccions, el que produiria una baixada de defenses i la converteix en una persona d'alt risc per coronavirus.En tant de no contagiar-la, va enviar una apel·lació amb els documents mèdics pertinents que justifiquen aquesta situació, però la Junta Electoral l'ha denegat.Aquesta crida va rebre l'atenció del conegut metge investigador català, Oriol Mitjà, que compta amb 185 mil seguidors a les xarxes socials. Mitjà va fer eco de la notícia justificant la situació del penedesenc i sumant-se a la crida perquè la Junta Electoral del Vendrell rectifiqui i excusi a Sánchez de ser President a la Mesa electoral les properes eleccions.