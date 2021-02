Illa acusa ERC de ser «còmplice de les retallades» en un acte a Salou

«Aquest cop el vot sí que tindrà utilitat, servirà per a canviar coses i si guanyem, em presentaré a la investidura», ha dit Illa, en una nova crítica velada al partit d'Inés Arrimadas.En aquesta crida per captar tots els vots «pel canvi», Illa ha demanat «omplir les urnes de paperetes per avançar, de paperetes d'il·lusió, per damunt d'ideologies i partidismes». Acompanyat del líder de PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i del líder del PSC i ministre de Polítiques Territorials, Miquel Iceta, Illa ha dit que la seva campanya es resumeix amb dues paraules: «Aire nou».El candidat ha dit que només el PSC pot oferir un canvi a Catalunya, «un canvi tranquil que fixi les prioritats del país». L'exministre de Sanitat ha dit que cal superar la covid i que per això se centrarà en què les vacunes «es despleguin com més aviat possible». I ha fixat un pla de salut per millorar la situació sanitària i un compromís per abordar la salut mental com una prioritat.Illa ha lamentat que no es parla prou de salut mental a l'esfera pública, i ha advertit que la fatiga pandèmica «anirà en augment» els pròxims mesos. «Són moments difícils, teniu pors i dubtes, i tots ho passem malament en diferents moments de la nostra vida, també jo», s'ha sincerat el candidat, que ha traslladat que «ningú està sol».El cap de llista ha dit que «la política ha d'estar a l'altura» i col·laborar a generar «més tensió, més ansietat ni més incertesa». «No estem aquí per empitjorar els problemes, estem aquí per desinflamar», ha dit. I ha fet una crida a «la retrobada, a tractar-nos millor entre uns i altres».Illa ha lamentat el Govern de JxCat i ERC que «en un fals camí cap a la seva república imaginària ha volgut amagar una nefasta gestió de recursos públics i de sagnants retallades». «El Govern que diu estimar tant Catalunya, l'ha deixat en les pitjors condicions», ha carregat. I ha assegurat que «estimar Catalunya no és dividit la societat en blocs, cavar trinxeres ni buscar la confrontació». En aquest sentit, s'ha conjurat per «recuperar la força de Catalunya, el seu lideratge i prestigi i fer que torni a ser pionera».