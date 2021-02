Detenen un lladre multireincident per dos robatoris en pisos de Salou

De resultes de les darreres investigacions es desprèn que el detingut té una «alta habitualitat delictiva» amb un modus operandi molt concret. Acostuma a cometre els robatoris forçant els accessos amb un tornavís de grans dimensions i sostreu de l'interior diners, joies i aparells electrònics fàcils de col·locar al mercat il·legal. A més, els robatoris els comet en zones properes al lloc on estigui residint.L'entrada judicial al domicili de l'investigat que es va portar a terme dijous, i els mossos van localitzar i intervenir set objectes procedents de robatoris amb força a domicilis i diversos jocs de claus que donen accés a un edifici on s'han produït també robatoris. Ara, la investigació continua oberta per tal de relacionar els objectes sostrets recuperats amb el detingut. Per la seva banda, el detingut passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona durant les pròximes hores.