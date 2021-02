Salou fa una crida a voluntaris per formar part de les meses electorals el 14-F

L'Ajuntament obre una adreça de correu electrònic per als interessats

Actualitzada 05/02/2021 a les 16:40

L'Ajuntament de Salou ha fet una crida a voluntaris per formar part de les meses electorals amb motiu de les eleccions al Parlament del 14-F. Segons informa l'Ajuntament, els electors del municipi que vulguin formar part de les meses de forma voluntària han d'enviar un correu electrònic a l'adreça voluntaris@salou.cat . Els interessats han de facilitar el seu nom i cognoms, l'adreça i un número de telèfon, i caldrà que adjuntin una imatge del seu document d'identitat. L'Ajuntament indica que el voluntariat quedarà a disposició de la Junta Electoral competent per si acorda fer ús d'aquest sistema per tal de constituir les meses.