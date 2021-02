S'incorporen dos nous caporals i tres agents a la Policia de Torredembarra

Es preveu dur a terme un procés de convocatòria per cobrir una plaça de sergent amb caràcter de funcionari de carrera

Actualitzada 05/02/2021 a les 14:54

Aquesta setmana s'han incorporat dos caporals i tres agents a la Policia Local de Torredembarra. D'aquesta manera, ha finalitzat el procés de selecció per promoció interna per cobrir dues places de caporal i també ha finalitzat el procés de selecció de quinze places d'agent. D'aquests nous agents, tres ja eren funcionaris de carrera en altres municipis i la seva incorporació ha estat directa, ja que no han de realitzar la formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Deu més han iniciat la formació, que té una durada de nou mesos, però mentrestant podran prestar servei com a interins els caps de setmana i el mes d'agost.



En els propers dies s'incorporaran com a interins dos agents més que hauran de fer la formació el curs vinent, ja que es van produir renúncies per part de persones aprovades i es van haver de substituir pels següents de la llista aprovats, no arribant a temps d'iniciar el curs.

D'altra banda, es preveu dur a terme un procés de convocatòria per cobrir una plaça de sergent amb caràcter de funcionari de carrera. Mentrestant, les vacants es cobriran internament amb caràcter d'urgència. També s'incorporarà en breu un caporal interí.