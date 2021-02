Les comarques de Tarragona sumen nou morts per covid, quatre d'ells de residències

El nombre d'ingressats al Camp de Tarragona ha baixat a 223, catorze menys respecte l'últim balanç

Situació a Catalunya

El nou informe del Departament de Salut ha comptabilitzat nou noves morts per coronavirus al territori. Al Camp de Tarragona la xifra de morts acumulada des de l'inici de la pandèmia ha augmentat a 951 persones, set més respecte el balanç anterior. D'aquestes, quatre pertanyen a residències. Les Terres de l'Ebre han sumat dues defuncions i el total se situa en 152 èxitus.Els pacients a les UCI de la demarcació es mantenen en 67 persones al Camp de Tarragona i 25 a l'Ebre. Pel que fa al nombre pacients als hospitals, aquest s'ha reduït a 223 als centres tarragonins (14 menys respecte la jornada passada), mentre que a l'Ebre es manté en 70.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 33.707, que representen 138 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 53 casos nous i ja acumulen 9.428.El risc de rebrot continua baixant lleugerament. Ho ha fet en 19 punts al Camp de Tarragona i se situa en 372. A l'Ebre es troba en 427, (78 punts menys).Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 16.584 persones, mentre que 7.396 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 4.864 han rebut la primera dosi de la vacuna i 2.723 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 23 punts, i se situa ara en 478. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 564,58 a 542,34. S'han declarat 2.801 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 479.974. El 6,31% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 96 noves morts i el total és de 19.598. Hi ha 2.642 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 108 menys, i 718 a l'UCI, 6 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 194.347 (+1.556) i 107.264 amb la segona (+18.567).