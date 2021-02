Les tres congregacions cambrilenques han comunicat que se suspenen tots els actes de carrer

Actualitzada 05/02/2021 a les 18:24

La pandèmia obliga a cancel·lar les processons i via crucis de la Setmana Santa de Cambrils per segon any consecutiu. La Congregació Puríssima Sang, l'Associació Antics Alumnes La Salle i l'Associació dels Dolors han decidit per unanimitat suspendre tots els actes de carrer que organitzaven, seguint les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot de Covid-19.Les activitats tradicionals més destacades, que l'any passat també es van haver d'anul·lar, són el trasllat en processó de la imatge del Jesús Natzarè de la parròquia de Sant Pere a la parròquia de Santa Maria, el solemne viacrucis processional pels carrers del nucli antic presidit per la imatge del Sant Crist de l'Agonia, la desfilada i guàrdia d'honor dels Armats de la Congregació de la Puríssima Sang, la processó del Sant Enterrament de la nit de Divendres Sant i el trasllat de la imatge de Jesús el 'Natzarè' cap a la parròquia de Santa Maria.