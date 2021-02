La Canonja reinventa el seu Carnaval

Actualitzada 05/02/2021 a les 07:29

El febrer és un mes fortament marcat per la tradició del Carnaval, una festa que aglutina centenars de persones al carrer i que, justament per aquesta circumstància, està sent difícil de celebrar en un context de crisi sanitària com l'actual i les normatives que se'n deriven.

És per això que a molts municipis s'està treballant per oferir solucions que evitin la suspensió absoluta de la festa. Aquest és el cas de la Canonja, on l'arrelament de la festa és un fet constatable per la nombrosa participació de canongins i canongines a la totalitat dels actes. D'aquí que, des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de la Canonja i la Comissió de Carnaval, s'ha treballat per dissenyar un nou model de celebració. Així ho assegura la regidora de Festes, Glòria Virgili: «S'han proposat altres activitats que seran diferents, que respectaran les mesures de seguretat establertes i que permetran celebrar la festivitat sense cap mena de risc per a les persones».

Una de les activitats proposades és el Concurs de balcons i aparadors de Carnaval. Les persones que hi vulguin participar tenen temps per inscriure's fins al dia 10 de febrer a les 12 h. La inscripció es pot fer a través de dos enllaços que hi ha a la plana web de l'Ajuntament (www.lacanonja.cat). Allà també s'hi especifiquen les bases del concurs i els premis establerts. En la categoria de Balcons, els tres primers guanyadors rebran un diploma i una panera de productes d'establiments canongins, mentre que la resta de balcons finalistes, fins al límit de deu, s'enduran un lot de productes d'establiments canongins. En la categoria d'Aparadors, els tres primers premis estableixen un diploma i sopar per a dues persones al restaurant La Boella.

Les inscripcions també es podran fer al Castell de Masricart, en el seu horari habitual d'obertura. Les bases també especifiquen que els balcons i aparadors hauran d'estar guarnits des del dia 11 de febrer a les 12 h. fins al dia 16 de febrer a les 20 h. com a mínim.

El jurat del concurs és la Comissió de Carnaval de la Canonja i es valorarà la creativitat, el valor artístic, l'originalitat, el missatge que es vol transmetre i el resultat conjunt. El veredicte es realitzarà en una data a confirmar, en un directe a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. El dia i l'hora es comunicaran a través de les xarxes socials del consistori.

En paral·lel a aquest concurs, s'ha dissenyat un programa reduït de Carnaval però amb la presència del Rei Carnestoltes. Així, Sa Majestat arribarà el dia 13 de febrer a les 17.30 h., i després de ser rebut per l'alcalde i llegir el seu pregó, farà un tomb amb la seva carrossa musical pels carrers del poble, per ser saludat des dels balcons. Tota aquesta activitat es podrà seguir en streaming. Finalment, el 16 de febrer a les 8 del vespre, tindrà lloc la lectura del testament de S.M. Carnestoltes, que també es podrà seguir en streaming, a través de YouTube i xarxes socials.