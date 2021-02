Jordan (En Comú Podem) demana que la Generalitat compleixi amb la llei del 15% d'habitatge protegit

És una de les solucions que proposa la formació d'esquerres per millorar l'accés a l'habitatge dels joves

Oblit de l'habitatge públic per Junts i ERC

El candidat d'En Comú Podem pel Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, Jordi Jordan, ha demanat avui a Cambrils polítiques valentes que permetin solucionar un dels mals endèmics del nostre país i de poblacions com la que ha acollit la roda de premsa, entre d'altres, afectades per un increment de preus per la pressió del turisme.En aquest sentit, Jordan proposa «convertir l'Incasol, l'Institut Català del Sol, en el principal operador públic català de construcció, prioritzant la inversió en construcció d'habitatge públic de lloguer, fins arribar a destinar l'1,5% del PIB a polítiques d'habitatge i així avançar fins aconseguir que el 15% del parc d'habitatge de Catalunya sigui protegit». Al mateix temps, el candidat d'ECP ha afegit que s'ha de seguir lluitant «contra els desnonaments aplicant amb tota la força la llei per fer que els grans tenidors compleixin amb obligació d'oferir lloguer social. No pot sortir gratis lucrar-se amb els habitatge mentre la ciutadania patim», i ha assegurat que la seva formació serà «al proper govern la garantia del dret a un habitatge assequible».Jordan, que ha estat acompanyat de la número 2, la diputada Yolanda López, i altres candidats per la demarcació ha explicat que «passen els anys i les campanyes electorals i un problema que continua pendent de resoldre és l'accés a l'habitatge. En 40 anys de democràcia i autogovern no hi hagut una política real per garantir el dret a l'habitatge. L'habitatge ha estat més una mercaderia amb la que especular que no un be de primera necessitat que cal regular perquè tothom hi pugui tenir accés». Especialment preocupa a ECP «la manca d'habitatge assequible i la precarietat laboral expliquen perquè els joves marxen tan tard de casa dels pares. Només el 24% marxa abans dels 29 anys. Ciutats com Cambrils, com a conseqüència de la manca d'habitatge assequible, està expulsant gent jove. No hi ha reserva de sol per fer habitatge de protecció oficial».L'oblit de l'habitatge públic per part de Junts i ERC s'exemplifica amb aquestes dades: «Mentre que la mitjana d'inversió en habitatge públic als països de la UE representa l'1'5% del PIB a Catalunya és un ridícul 0'05%. A la demarcació de Tarragona només es van acabar 7 habitatges de protecció oficial, de 945 a tota Catalunya».