Els Mossos eviten que dos falsos infermers estafin una dona d'edat avançada a Cambrils

Els detinguts havien trucat la víctima el dia abans oferint-li passar per casa seva a fer-li una revisió mèdica

Actualitzada 05/02/2021 a les 12:03

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí dos homes de 46 i 53 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de Gavà i Cerdanyola del Vallès respectivament, com a presumptes autors dels delictes d'estafa i intrusisme professional.El cas va començar dimecres quan una veïna de Cambrils d'edat avançada va rebre una trucada d'una dona que li preguntava per l'estat del seu marit. Després de parlar una estona, li va dir que li enviaria a casa uns infermers per fer-li una revisió mèdica.A la senyora li va semblar estranya la trucada i es va adreçar a la seva farmàcia per informar-los. Des de la farmàcia van fer comprovacions amb el Centre d'Atenció Primària per saber si s'estaven fent revisions a domicili i els van confirmar que no. Llavors, des el mateix establiment es va avisar als mossos de la comissaria de Cambrils.Amb aquesta informació, els policies van posar-se en contacte amb la veïna de Cambrils per assessorar-la i poder establir un dispositiu per identificar els suposats infermers.Ahir al matí, una patrulla del Grup de Delinqüència Urbana que participava en el dispositiu policial va veure com dos homes, que duien un maletí, trucaven al portal de la senyora. Ràpidament, van intervenir, els van identificar i van portar-los a comissaria per esclarir els fets.Un cop a dependències, els sospitosos van explicar que treballaven en una empresa d'osmosi i que havien anat a vendre els seus productes. Ara bé, els agents van comprovar que portaven dos aparells que no tenien res a veure amb l'osmosi i els hi van intervenir.A més, als dos detinguts els hi constava un antecedent policial de l'any 2020 per estafa i extorsió a la Seu d'Urgell. En aquella ocasió van ser detinguts per estafar 30.000 euros a un home fent-se passar per intermediaris de financeres.Els dos detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb el compromís de presentar-se davant de l'autoritat judicial quan siguin requerits.