El tren-tramvia unirà Cambrils, Salou i Vila-seca i arribarà a Tarragona i Reus per la via actual

Un 'metro' per Tarragona i Reus

Les estacions

Els objectius de l'estudi que se sotmet a informació pública són oferir una visió del conjunt de la xarxa perquè les successives fases tinguin coherència i desenvolupar a nivell funcional una primera fase d'explotació del tren-tram que arriba a Tarragona i Reus per l'actual infraestructura d'Adif.El document proposa el corredor Vila-seca-Tarragona com el més adient per implantar la primera fase fins a la capital en lloc del corredor Salou-PortAventura-Tarragona. Segons Territori, aquest sistema amb prestacions de tren en zona interurbana i de tramvia a les ciutats «pot ser un element transformador de la mobilitat» i fer créixer la quota modal del transport públic fins al 25%.El sistema de tren-tramvia que operarà Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) comporta, en el tram de Cambrils i Salou, aprofitar l'espai que deixarà l'actual corredor ferroviari en desús -i que Adif està desmantellant- i implantar cinc estacions a cada municipi per acostar el tren-tram als usuaris. També es crearà una nova xarxa a Vila-seca, amb tres estacions, per accedir al campus de la URV i al centre del nucli urbà, i connectar amb l'estació de ferrocarril. La primera fase, de 160 MEUR, contempla un centre de control-cotxeres i material mòbil.En una segona fase, la xarxa proposada permetrà accedir al barri de Sant Pere i Sant Pau, al Campus Universitari de Sescelades, a l'hospital Joan XIII, a l'àmbit comercial del Corte Inglés a la Rambla, a la plaça de la Imperial Tàrraco i connectar amb l'estació d'autobusos, la zona comercial del Parc Central i al barri del Serrallo.En el cas de Reus, el tren-tramvia permetrà accedir al centre de la ciutat, les estacions de la Plaça de Nen de les Oques i Passeig Prim, connectar amb l'estació d'autobusos i l'estació de tren, accedir al campus Bellissens i a l'hospital Sant Joan de Reus. Tant a Reus com a Tarragona, aquesta penetració urbana farà les funcions d'un metro per cada ciutat.Les penetracions urbanes faran que el tren-tram estigui a prop de les persones usuàries, facilitant l'accés i la distribució, mentre que l'entrada a la xarxa d'Adif permetrà llavors fer el trajecte ràpid entre Reus i Tarragona amb un temps de trajecte «molt competitiu».La tercera fase preveu l'accés als importants pols estratègics que hi ha a l'eix de la T-11: l'aeroport de Reus, la futura estació central del Camp de Tarragona, la zona comercial de les Gavarres i també els barris de Ponent de Tarragona, i la connexió del municipi de la Canonja.La xarxa de tren-tram final proposada consta de 34 estacions i té una extensió aproximada d'uns 46,5 quilòmetres. L'estudi a informació pública estima una demanda de nou milions de viatges anuals un cop estigui plenament en servei la xarxa i tenint en compte els desenvolupaments previstos i l'aplicació de mesures de promoció del transport públic i la mobilitat activa en detriment del vehicle privat.Actualment, el 90% de la mobilitat al Camp de Tarragona és interna i la quota modal global del transport públic és del 18%. El tren, per la seva configuració amb estacions excèntriques és utilitzat per als desplaçaments de més recorregut, cap a la regió metropolitana de Barcelona. La mobilitat en transport públic dins de l'àmbit s'efectua en autobús, ja que dona una major cobertura pel major nombre de parades i proximitat als municipis.Al contrari que a l'antiga xarxa ferroviària, formada per poques estacions i una traça completament separada de l'entorn urbà, la nova xarxa està integrada completament dins de l'espai públic afavorint l'accés dels ciutadans al transport públic i la connectivitat dels viatgers amb altres sistemes de transport. Es preveuen dues tipologies de parades: amb andana central i amb andanes laterals. Es planteja una plataforma segregada per a garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via, conformant diferents seccions tipus.