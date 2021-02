Un intern de Mas d'Enric li pega un cop de puny a un treballador penitenciari

CCOO demana que aquestes agressions siguin catalogades com atemptat contra l'autoritat i s'apliquin les penes corresponents

Actualitzada 04/02/2021 a les 12:48

Un treballador de la presó de Mas d'Enric del Catllar va ser agredit ahir per la tarda per un intern, segons denúncia el sindicat Comissions Obreres (CCOO). Els fets es van produir al voltant de les 17 hores al pati del Mòdul 2 quan un dels presos va donar un cop de puny a la cara del treballador «de manera sobtada i sense cap motiu aparent». El professional va caure d'esquena al mig del pati, on es trobaven el prop d'un centenar d'interns, que no van secundar en cap moment l'agressor.Immediatament es van activar les mesures d'emergència pertinents i l'intern va ser conduït al Departament Especial, mentre el funcionari va ser traslladat a la Mútua d'Accidents.Des del sindicat, recorden que aquest intern, amb un llarg historial de delictes amb extrema violència, ja havia protagonitzat un seguit d'incidents violents al centre. Per aquest motiu demanen que les agressions als professionals penitenciaris siguin catalogades com atemptat contra l'autoritat i s'apliquin les penes corresponents.També sol·liciten que aquesta tipologia d'interns molt agressius siguin ubicats en departaments on puguin ser tractats i no representin una amenaça contra la integritat física dels professionals penitenciaris i de la resta d'interns.