La dades de la pandèmia no empitjoren excepte el nombre d'ingressats a l'Ebre

Pel que fa a la vacunació, al Camp de Tarragona 16.441 persones han rebut la primera dosi i 6.307 la segona

Actualitzada 04/02/2021 a les 10:31

Situació a Catalunya

La pandèmia ha donat una treva al territori i és que les dades epidemiòlogues es mantenen estables. Després de la jornada crítica d'ahir, Salut només ha registrat una nova defunció al Camp de Tarragona, on la dada acumulada s'eleva a 944. A les Terres de l'Ebre la xifra es manté en 150 èxitus.Tot i que el nombre de pacients als hospitals del Camp de Tarragona ha disminuït a 237, onze menys respecte el balanç anterior, a l'Ebre han augmentat a 70 (+9). Pel que fa a l'UCI, el Camp de Tarragona baixa a 67 pacients (-2) i l'Ebre manté els 25 que tenia ahir.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja són 33.569, que representen 156 més respecte les últimes dades. Les Terres de l'Ebre sumen 53 casos nous i ja acumulen 9.375.Pel que fa al risc de rebrot, ha baixat a 391 punts al Camp de Tarragona (cinc punts menys) i a 505 a les Terres de l'Ebre (57 punts menys).Pel que fa al procés de vacunació al territori, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 16.441 persones, mentre que 4.770 persones han rebut la segona dosi. A les Terres de l'Ebre les dades són més baixes, 6.307 han rebut la primera dosi de la vacuna i 2.142 la segona.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté un dia més en 0,92, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 4 punts, i se situa ara en 501. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 569,83 a 564,58. S'han declarat 3.078 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 477.173. El 6,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 86 noves morts i el total és de 19.502. Hi ha 2.750 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 56 menys, i 724 a l'UCI, 7 menys que fa 24 hores. Els vacunats amb la primera dosi són 192.791 (+558) i 88.697 amb la segona (+5.059).