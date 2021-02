El consistori garanteix més presència policial i explora la fórmula més viable per a la recollida de brossa

Actualitzada 04/02/2021 a les 18:18

L'Ajuntament de Valls executarà millores per un import de 2 MEUR al polígon industrial en un pla d'inversions que començarà enguany i s'allargarà fins el 2024. La modernització integral de l'enllumenat té un pressupost d'1,3 MEUR a repartir en diverses fases, la primera de les quals començarà enguany. També es construirà un nou dipòsit d'aigua i s'asfaltaran carrers. D'altra banda, l'Ajuntament augmentarà la presència policial al polígon com demanaven els empresaris. Sobre la modificació de la taxa de recollida d'escombraries, ambdues parts s'han emplaçat a noves reunions per establir la fórmula del servei més viable per a les indústries. Les empreses que tracten i gestionen els residus propis quedaran exemptes de pagar la taxa municipal.