L'Ajuntament de l'Espluga rebutja el projecte de la planta d'hidrogen verd d'Endesa

El consistori considera que la «massificació» d'infraestructures d'energies renovables no respon als interessos del territori

Actualitzada 04/02/2021 a les 13:15

L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí ha valorat com una «amenaça» la implementació «indiscriminada» de parcs eòlics i fotovoltaics a la zona. En un comunicat, el consistori rebutja el projecte presentat per Endesa aquesta setmana pel qual es preveu la instal·lació d'una planta de generació d'hidrogen verd al municipi, amb una inversió de 181 MEUR que requerirà també la construcció de tres parcs eòlics. L'Ajuntament ha afirmat que la companyia no els ha presentat el projecte i ha recordat que la infraestructura necessitaria molta aigua, quan al municipi hi ha problemes d'abastiment a la població en certs períodes estiuencs.Per altra banda, segons l'ajuntament la iniciativa d'Endesa no està relacionada amb el projecte de la Vall de l'Hidrogen que s'impulsa a la demarcació de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Aquesta versió és contrària a la manifestada per la pròpia companyia.«L'allau de projectes per a la creació de nous parcs eòlics i fotovoltaics que afecten l'Espluga de Francolí, tant si tenen un efecte visual o d'ocupació de territori, suposen una implementació indiscriminada d'aquestes infraestructures per al municipi i la comarca», ha remarcat el consistori en el comunicat. I ha afegit: «Aquests projectes de massificació d'instal·lacions d'energies renovables no valoren a l'Espluga de Francolí com a territori, sinó com a solar».Amb tot, des del consistori han defensat que aposten per implementar energies renovables tenint en compte tres conceptes: «prioritzar la implementació en terrenys urbanitzables respectant el paisatge, que l'energia que es generi a l'Espluga de Francolí es consumeixi al mateix municipi i que els projectes tinguin en compte a la ciutadania i a les institucions». «Amb aquests tres valors l'Ajuntament vol apostar per una alternativa al model oligopòlic de les grans companyies energètiques», finalitza la nota.