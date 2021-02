El sector de l'hostaleria de Tarragona considera que poder obrir una hora més són «molles de pa»

Confinament comarcal insuficient

Reclamen ajudes

L'alleugeriment de les restriccions s'ha rebut positivament però sense cap tipus d'eufòria. «Seguim sense innovar, sense buscar solucions i culpant els altres», ha etzibat Pintado en referència al Govern. «És un pedaç al desastre que han representat per a la restauració i el petit comerç les mesures que tenim ara», ha lamentat la presidenta de l'entitat Plat i Got, Carme Pla. L'hora més per servir esmorzars es confia que repercuteixi a la caixa però l'hora extra per servir dinars no preveuen que es noti en la facturació, més enllà que els clients puguin anar més tard a dinar i allargar les sobretaules.Altra cosa, ha apuntat Pla, seria que es permetés servir sopars fins a les deu de la nit. «Suposaria fer un altre torn perquè no entenem que el virus a les vuit del vespre és dolent i a les tres de la tarda no», ha recriminat. «Amb una limitació de l'aforament al 30%, mentre no puguem treballar amb normalitat, continua sent un pedaç per al negoci i no és rentable ni viable», ha insistit Pla. De fet, A Tortosa, molts associats de Plat i Got han tancat indefinidament fins que millori la situació i no es plantegen reobrir ara perquè «és inviable per a un restaurant obrir en aquestes condicions».També el confinament comarcal s'ha rebut amb positivitat però insistint que els territoris, com les Terres de l'Ebre no es poden equiparar amb Barcelona i les àrees metropolitanes. «Al nostre territori comença a ser un respir perquè el confinament municipal era un ofec total. Per a un restaurant viure només de la gent del poble, amb tots els respectes, és del tot insuficient. Des del primera moment hem reivindicat que els bars i restaurants dels pobles petits no poden subsistir», ha recordat la presidenta de Plat i Got. En la mateixa línia s'ha expressat Pintado, que ha posat la Conca de Barberà com a exemple de comarca on els allotjaments no poden tirar endavant només amb clients de la contrada. «És una petita passa endavant, però això i res és el mateix», ha manifestat.Les restriccions a l'hostaleria, a Tortosa, van començar a l'octubre amb el brot de Padesa però quatre mesos després el col·lectiu assenyala que el risc de contagi al territori és extrem actualment. «No estem en xifres molt diferents a Madrid on han estat sempre oberts. Els experts són els que decideixen, però si prens la decisió d'assenyalar un col·lectiu, ha de vindre acompanyat d'un pla econòmic clar de suport a les empreses», ha reivindicat Pla. Des de l'AEHT, en canvi, han apuntat que tenen «digerit» no poder fer sopars, però han reclamat obrir ininterrompudament fins les sis de la tarda.Un cop més el sector denuncia la falta d'ajuts. «Ja tornem a sentir que la culpa és de Madrid perquè no envia diners, però aquí no busquem solucions o un equilibri entre la sanitat i la necessitat de les famílies, que estan desesperades», ha exclamat Pintado. Aquest dijous, representants del sector han pogut parlar amb el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, al qual li han recordat que «és la Generalitat qui ha tancat i no permet la mobilitat». «Estem tips de que ens toregin i no recolzin el sector» ,ha afegit el president de l'AEHT.Per la seva banda, Pla ha valorat: «portem quatre mesos amb restriccions, pèrdues i despeses grandíssimes i no hi ha compensacions ni ajuts directes perquè encara no ens han pagat. Obrir en aquestes condicions és ruïnós», ha denunciat. «Ja no ens val l'excusa que no som Alemanya, el problema és com gestionen els recursos. És dur veure que van rescatar el bancs i no rescaten les persones. Hi ha despesa econòmica per molts llocs, es paga el Castor, es donen subvencions als partits i tirem 60 mil milions als bancs», ha criticat la presidenta de Plat i Got.