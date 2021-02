El nombre d'al·legacions de membres de meses a la província de Tarragona supera les 2.300

El total de recursos presentats a Catalunya és superior a 20.500

Actualitzada 04/02/2021 a les 17:09

El nombre d'al·legacions presentades en les Juntes Electorals de Zona de la província de Tarragona pels membres elegits per a les meses electorals del 14-F superen els 2.300 recursos. S'han rebut 687 al·legacions a Reus, 666 a Tarragona ciutat, 430 a Tortosa, 336 al Vendrell i 191 a Valls.El total de recursos presentats a Catalunya és superior a 20.500, xifra que podria augmentar en alguns d'aquests òrgans encara no han facilitat les seves dades.En el conjunt de Catalunya, han estat elegits uns 82.000 membres per ser presidents o vocals de les 9.117 meses electorals per als comicis autonòmics del 14-F, i fins al moment ja són 20.579 les persones que han presentat al·legacions a les Juntes Electorals de Zona perquè se'ls exoneri d'aquesta obligació, la qual cosa suposa una mica més del 25% del total de ciutadans triats per sorteig.Segons informa aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en les diferents Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona s'han rebut fins ara 15.865 sol·licituds, a les de Tarragona 2.310, en les de Girona, 1.234 i a les de Lleida, 1.170.La Junta Electoral de la Zona de la capital catalana és la que suma més al·legacions, 8.000 a data d'ahir, seguida de la de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), la segona ciutat més poblada de Catalunya, amb 1.300 sol·licituds.En altres Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona se n'han rebut 1.106 a la de Granollers, 1.100 a la de Terrassa, 1.085 a Sant Feliu de Llobregat, 1.012 a Sabadell, 648 a Arenys de Mar, 463 a Vic, 384 a Igualada, 356 a Vilanova i la Geltrú, 245 a Vilafranca del Penedès i 166 a Berga.No obstant això, encara no han facilitat dades altres Juntes Electorals de Zona de la província de Barcelona com les de Mataró i Manresa, ciutats densament poblades.Pel que fa a les de Girona, sumen fins al moment 668 a la de la Bisbal, 410 a Santa Coloma de Farners i 156 a Puigcerdà, encara que no han aportat cap dada les d'Olot i Figueres.Respecte a les de Lleida, les presentades a la ciutat ascendeixen a 576, la de Balaguer 204, la de Cervera 114, la de Tremp 115, la de la Seu d'Urgell 99 i la de Vielha, 32.Els ciutadans poden presentar un escrit a la Junta Electoral, ja sigui de forma telemàtica o presencial, al·legant els motius pels quals demanen que se'ls alliberi d'estar en una mesa electoral, adjuntant a aquesta petició la documentació que acrediti la seva situació.El termini per impugnar la incorporació a una mesa electoral és de set dies naturals des que es rep la comunicació oficial, sense perjudici que, una vegada finalitzat el termini i fins al moment de conformar les taules, les Juntes Electorals atendran totes aquelles causes sobrevingudes.Una vegada presentades les al·legacions, la Junta Electoral ha de valorar abans de la celebració de les eleccions si estima o no la petició del ciutadà, a la qual cosa respondrà abans del dia de les votacions de forma telemàtica.