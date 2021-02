El Monestir de Poblet i el de Santes Creus s'enfronten a la 'Batalla Monumental'

El programa s'emetrà aquest diumenge, 7 de febrer, a les 22.50 hores per TV3

Actualitzada 04/02/2021 a les 09:55

El Monestir de Poblet i el Monestir de Santes Creus seran els dos monuments protagonistes del proper programa de la Batalla Monumental de TV3 que s'emetrà aquest diumenge, 7 de febrer, a les 22.50 hores. El programa posarà el seu focus en dos dels conjunts monumentals de La Ruta del Cister situats al Camp de Tarragona.El de Poblet es tracta d'un dels conjunts monàstics més importants d'Europa, i és, actualment, el monestir habitat més gran del continent. El de Santes Creus, per la seva banda, acull els únics mausoleus dels reis de la Corona d'Aragó que s'han mantingut intactes fins als nostres dies.El programa presentat per Roger de Gràcia, juntament amb els reporters Candela Figueras i Ivan Medina, juga a encarar diversos monuments de la geografia catalana i busca els atractius de cadascun dels espais, per aconseguir més vots a través dels espectadors.Els espectadors actuen de jurat de l'espai, ja que és l'audiència la que decideix el guanyador de cada setmana votant a través de les xarxes socials del programa. Els sis monuments finalistes passaran a la gran final, que es disputarà en un programa especial en directe, en què competiran per ser el Monument Favorit de Catalunya.