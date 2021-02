Desmantellen una plantació de marihuana amb 500 plantes a Roda de Berà

Actualitzada 04/02/2021 a les 14:22

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Roda de Berà han desmantellat una plantació tipus indoor amb gairebé 500 plantes de marihuana a les habitacions d'un habitatge situat als afores del nucli urbà. Els agents van detenir a un home com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, usurpació d'habitatge i defraudació del fluid elèctric.La investigació es va iniciar durant el mes d'octubre de 2020, gràcies a la col·laboració ciutadana, quan diversos residents de la urbanització, van alertar que un habitatge propietat d'una entitat bancària s'havia ocupat i en el seu interior es podria estar conreant marihuana.Per aquest motiu, totes dues policies van establir diferents operatius per comprovar la veracitat dels fets i l'existència del possible il·lícit penal. En aquests es va poder corroborar que a l'habitatge investigat existien diversos elements destinats al cultiu interior de plantes i en aproximar-se a la mateixa s'apreciava l'olor característica de marihuana.Per això es va iniciar una operació conjunta amb la finalitat de localitzar i desmantellar la plantació clandestina, així com la identificació dels seus responsables.L'habitatge, propietat d'una entitat bancària, s'havia ocupat amb l'única intenció d'establir una plantació cannabica clandestina. Un dels seus responsables, que menor d'edat, residia en un habitatge d'un altre terme municipal i es desplaçava diàriament fins a l'habitatge ocupat per a la cura i manteniment de la plantació.Per aquest motiu, es va procedir al registre de l'habitatge, on es va descobrir una plantació formada per 487 plantes de marihuana, així com un complex entramat de material propici per al cultiu eficient de les plantes.Els agents van detenir a un home de 35 anys d'edat, amb antecedents pels mateixos fets, com a presumpte autor dels delictes de tràfic de drogues, usurpació d'habitatge i defraudació del fluid elèctric. Després de prestar declaració en dependències policials, va ser posat en llibertat a la disposició del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell. El menor implicat menor va passar a la disposició de Fiscalia de Menors de Tarragona.