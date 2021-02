Desarticulen una organització dedicada a la producció de marihuana al Camp de Tarragona

La investigació va començar el passat mes d'octubre, quan es va detectar un habitatge a Mont-roig del Camp (Baix Camp) en el qual se sospitava que s'hi conreava cànnabis. El seguiment policial va determinar que les persones que utilitzaven l'immoble no treballaven, i alhora els agents van poder establir connexions amb quatre cases més d'arreu de la demarcació. Per ampliar les tasques de vigilància en l'operatiu hi han col·laborat la Guàrdia Urbana de Tarragona i les policies locals de Mont-roig del Camp, l'Arboç i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.Fruit de les investigacions els agents van poder descobrir el funcionament de l'organització i els rols dels implicats. A la base hi havia els cuidadors i vigilants dels immobles, que no marxaven mai de les cases i es dedicaven exclusivament al conreu tant de la marihuana com de productes per a la seva alimentació. Els habitatges tenien un sistema de videovigilància que permetia al líder del grup controlar-ne l'accés i les activitats que s'hi duien a terme. Les plantacions es distribuïen en diverses sales i comptaven amb la tecnologia necessària per a la producció d'interior d'una manera sofisticada.