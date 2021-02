Ana Pastor (PP) defensa a Calafell la baixada de l'IVA turístic al 4% per recuperar el sector

La vicepresidenta segona del Congrés ha visitat aquest dijous la localitat del Baix Penedès

Actualitzada 04/02/2021 a les 21:29

La vicepresidenta segona del Congrés dels Diputats, Ana Pastor (PP), s'ha reunit aquest dijous amb hostalers i comerciants de la localitat de Calafell (Tarragona) per traslladar-los el suport del Partit Popular i comunicar-los les propostes de la formació política per a la recuperació del sector.Pastor ha declarat en acabar la reunió que, durant la trobada, els comerciants i hostalers li han traslladat «la difícil situació que viu el sector davant les restriccions i la impossibilitat de sobreviure si no reben ajudes directes». Pastor ha destacat que Calafell és una localitat molt vinculada al turisme i al comerç i que per tant ha vist caure considerablement els ingressos, per la qual cosa, aquests sectors reclamen «ajudes directes i una baixada d'impostos».La vicepresidenta segona del Congrés ha donat a conèixer al sector la iniciativa que el Partit Popular presentat al Congrés per rebaixar l'IVA del turisme al 4% i ha destacat que la importància de l'exempció de quotes i de la flexibilitat dels crèdits ICO, ja que, ha explicat, «és impossible que es puguin retornar quan no s'ha facturat res». Pastor ha lamentat a més les dades «terribles» de l'atur al sector i ha proposat una campanya de promoció del turisme i el comerç per rellançar la marca Catalunya. «Aquí hi ha de tot – ha reivindicat-: hi ha clima, platges, hostaleria de qualitat, iniciativa... i el que volem és que el turisme torni a Catalunya».Per últim, l'exministra de Sanitat i vicesecretària de Política Social del PP ha remarcat que a la trobada també s'ha parlat de la importància que la vacuna arribi a tots els ciutadans. «Els governs estan per eliminar traves perquè arribin el major nombre de vacunes a Espanya, ja que l'única sortida al coronavirus és la vacunació massiva» ha finalitzat.