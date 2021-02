Acusacions populars responsabilitzen Houli i Oukabir dels atacs del 17-A

Ajornament del judici sense data

Guerrero, de l'AVT, ha argumentat que malgrat que l'actuació «pogués no ser la inicialment planejada», «la decisió de la cèl·lula era atemptar per causar el nombre més gran de víctimes mortals i això finalment es va realitzar». El lletrat ha afirmat que Driss va llogar la furgoneta sent conscient que era per atemptar i que Houli fabrica explosius i cerca finançament també sabent per a quina finalitat.«Després de l'explosió d'Alcanar no apareix una altra cèl·lula, Younes no és un llop solitari», ha afirmat Segura, de l'Associació 11-M. L'advocat ha dit que la «solució tàctica» que pren Younes al «problema» de l'explosió «no canvia per a res l'objectiu estratègic d'aquesta cèl·lula». «Una cèl·lula gihadista no és un grup assembleari, no prenen les decisions per votació», ha afirmat.«El que han de fer és compartir un objectiu pel qual estan treballant» amb els preparatius, que és el de «causar el nombre més gran d'assassinats possibles» i, en això, «tots els membres de la cèl·lula estan inclosos». També Houli i Oukabir, han defensat, ja que veuen provat que eren membres de la cèl·lula.Per això, AVT i Associació 11-M demanen una condemna per 15 assassinats -exclouen Pau Pérez, assassinat per Younes Abouyaaqoub en la fugida de Barcelona en cotxe-. Els advocats han argumentat no incloure Pérez perquè ho veuen com un «excés» d'Abouyaaqoub i no creuen que el seu assassinat «formi part de la ideació del pla criminal».Per la seva banda, l'advocat de l'Estat ha fet una breu intervenció de menys de deu minuts per donar suport a les tesis de la fiscalia, tant pel que fa als delictes com pel que fa a les indemnitzacions a les víctimes. De fet, ha defensat la investigació policial i judicial sobre els fets, i ha assegurat que l'estat no va actuar de forma negligent pel fet de no poder detectar l'activitat de la cèl·lula de Ripoll.La vista oral a l'Audiència Nacional s'ha suspès aquest dijous sense data de represa. L'advocada de Mohamed Houli té coronavirus i l'advocat de Driss Oukabir està de baixa a l'espera de resultat d'una PCR. Per aquest motiu, l'exposició dels informes de les defenses es posposa. El president del tribunal, Félix Alonso Guevara, no ha posat data a la represa del judici a l'espera de veure com evolucionen.«Si al llarg de la setmana vinent se sap alguna cosa, ja se'ls citaria per a la següent», ha dit Guevara, que ha demanat a la resta de les parts «que es cuidin». «Vist fins a la nova sessió», ha dit el president del tribunal. Només queda pendent l'informe de les tres defenses i el torn d'última paraula dels acusats.