La Pobla de Mafumet clou la seva Festa Major d'hivern

Els actes festius van ser cancel·lats, a excepció dels fets litúrgics

Actualitzada 03/02/2021 a les 16:04

La Festa Major, a casa

Prop de 60 persones van assistir, ahir a la tarda, al final de la Novena en el marc de la Festa Major del Lledó, a la Pobla de Mafumet. Aquest acte -que també va ser ofert en streaming a través del canal municipal de YouTube, a on també es va poder seguir la Missa Solemne- va suposar el punt i final al programa d'actes que, degut a la pandèmia i a les mesures antiCovid aplicades pel PROCICAT, van ser limitades als fets litúrgics de la Novena i la Solemne Processó.En acabar la Novena, els habitants de la Pobla van tenir l'oportunitat d'apropar-se a la imatge de la Mare de Déu del Lledó per venerar-la, respectant sempre les mesures antiCovid.Finalment i com a cloenda de les celebracions, l'Ajuntament va publicar al seu canal de YouTube un vídeo específicament creat per a l'ocasió, sobre la història de la Mare de Déu del Lledó i la Festa Major d'hivern.D'altra banda i amb la voluntat d'apropar la Festa Major a les llars pobletanes, l'Ajuntament havia activat dues iniciatives participatives. La primera d'elles va consistir en animar la població a decorar els balcons particulars, ja fos amb banderes de la patrona o amb elements decoratius com ara llums, cintes amb els colors propis de la Mare de Déu del Lledó, etc. Així mateix, l'Ajuntament també va convidar els infants pobletans a descarregar i acolorir el dibuix de la patrona.