La detecció dels casos de càncer a la província es retarda per la situació pandèmica

Els tipus de càncers més freqüents en homes seran el de pròstata, colorectal, pulmó i bufeta urinària, i en les dones seran el de mama, colorectal, cos uterí i pulmó. Segons el Servei d'Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, que realitza el Registre de Càncer a Tarragona i l'Ebre, s'estima que, en una situació normal, durant l'any 2021, es diagnostiquin al territori uns 2.850 (59%) casos de càncer en homes i uns 1.950 (41%) en dones. A les comarques de Tarragona es diagnosticaran un total de 3.650 càncers -uns 2.180 càncers en homes i uns 1.470 càncers en dones-. A la regió sanitària Terres de l'Ebre seran 1.120 càncers -650 en homes i 470 en dones-. Aquesta incidència s'ha presentat sense tenir l'impacte de la covid.Les dades dels darrers 10 anys, indiquen que la incidència del càncer en homes s'ha reduït un 0,5% anual. En alguns càncers la incidència no ha parat d'augmentar com ara el de pàncrees. En canvi, alguns càncers relacionats amb el tabac com el de la cavitat oral i faringe, el de la laringe i el de pulmó, han disminuït. El càncer de pulmó que fa anys era el càncer més freqüent en els homes, ara és el tercer.En les dones, en aquest mateix període, la incidència del càncer va augmentar un 0,8% anual. Cal remarcar l'estabilització del càncer de mama i del càncer colorectal i l'augment generalitzat de la incidència dels càncers relacionats amb el tabac (cavitat oral, faringe, laringe, pulmó, pàncrees i ronyó) a conseqüència de l'augment de la prevalença del tabaquisme entre les dones.Pel que fa a prevalença, s'estima que a finals d'aquest any 2021 hi haurà a Tarragona i l'Ebre unes 37.040 persones que en algun moment de la seva vida se'ls ha diagnosticat un càncer. Els tres tipus de càncer que a finals de l'any 2021 seran més prevalent són el de mama (7.622), el colorectal (4.103) i el de pròstata (5.278).Quant a la mortalitat, s'estima que 1.800 persones morin a Tarragona i l'Ebre a causa d'un càncer. 1.130 defuncions seran d'homes i unes 670 de dones, i per regions sanitàries 1.350 al Camp de Tarragona (850 homes i 500 dones) i 450 a les Terres de l'Ebre (285 homes i 160 dones).La supervivència dels pacients amb càncer al cap de 5 anys del diagnòstic ha anat variant al llarg dels temps. En els homes va passar de 47% en els pacients diagnosticats en el període 1995-1999 a 57% en els diagnosticats en el període 2010-2014. En les dones va passar de 57% en les pacients diagnosticades en el període 1995-1999 a 64% en les diagnosticades en el període 2010-2014. Aquest increment és degut a diversos factors com ara els programes de detecció precoç de càncer i les millores terapèutiques.