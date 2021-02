Protecció Civil manté activada aquest dilluns l'alerta del pla Ventcat

Actualitzada 01/02/2021 a les 09:05

Els Bombers de la Generalitat han rebut nou avisos durant la matinada d'aquest dilluns a causa de les fortes ratxes de vent que colpegen el territori. D'aquests nou, set procedien del Camp de Tarragona i dos de les Terres de l'Ebre.El cos ha actuat per tres arbres tombats, uns cables de la llum que treien guspires i per una caixa d'una persiana d'una casa que es movia molt.Protecció Civil manté activada aquest dilluns l'alerta del pla Ventcat per les fortes ventades que es preveuen a diversos punts de Catalunya, i especialment al Camp de Tarragona